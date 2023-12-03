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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الهام شاهين وهالة سرحان يدلون بصوتهم في الانتخابات المصرية بتونس

صدى البلد

حرصت الفنانة الهام شاهين والإعلامية هالة سرحان وعدد من الفنانين المتواجدين بمهرجان ايام قرطاج المسرحية على الأدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية في تونس.

وحرصت الفنانة الهام شاهين على ارتداء الشال الفلسطيني في حفل افتتاح أيام قرطاج المسرحية، لتعلن عن تضامنها الكبير مع الأشقاء في غزة.

حرص المئات من الجمهور التونسي على التواجد أمام المسرح البلدي من اجل مشاهدة العرض الاسباني فاينال المشارك في حفل افتتاح أيام قرطاج المسرحية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين سواء من الجمهور او صناع المسرح مثل خالد جلال وداوود حسين.

يتتافس في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية ١١ عملا من مختلف الدول العربية.

ويشهد المهرجان عددا من الورش من ابرزها "طريقة مايسز في في التمثيل" ويقدمها سكوت تالبوت من أمريكا، ولسعد سعايدي تونس، وورشة أخرى بعنوان "تقنيات الرقص والأداء الحركي" ويقدمها طلعت السماوي "العراق - السويد".

ويتواجد أيضا ورشة في المهرجان بعنوان "الرقص الإفريقي" ويقدمها الإسباني آولوي، وورشة أخرى بعنوان "الرقص" بالتعاون مع دريمز شباب ويقدمها المالي التونسي لاسينا كون، فيما يقدم المالي يايا كوليبالي ورشة بعنوان "صنع العرائس المالية"، وأخيرًا هناك ورشة بعنوان "الواقع المعزز" ويشارك فيها كل من السوسريين ورتان ويسنوكي، وريمار دي لاشيفالري، ونينا دي لاشيفاليري.

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين تونس الانتخابات الرئاسية قرطاج هالة سرحان

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