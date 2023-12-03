سحر نصر رئيسا لإحدى شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني

أعلنت إحدى شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني المرخصة من قبل البنك المركزي المصري؛ عن تولي الدكتورة سحر نصر؛ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف؛ عن توليها رئيس مجلس إدارة الشركة.

وحسبما كشفت مصادر خاصة لـ صدى البلد، عن أسباب اختيار " نصر" لتولي المنصب الرفيع؛ لما تمتلكه من خبرات وعلاقات واسعة في مجالات التمويل والعمل المصرفي والتقني.

وتمتلك " نصر" ملفا حافلا من الخبرات في مجالات التمويل المؤسسي القائم على الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية نظرا لعملها السابق في مجموعة البنك الدولي ومن ثم عضوية المجلس الاقتصادي الرئاسي في 2015 – 2017 وصولا لتوليها حقيبة وزارة التعاون الدولي ثم وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي حتى عام 2019.

وتركز الدولة المصرية على تعزيز إجراءات توسيع دائرة الشمول المالي وزيادة استخدام الخدمات المصرفية وغير المصرفية رقميا بما يتوافق مع التطورات العالمية وشمول الفئات الأولى بالرعاية بتلك الخدمات وتقليل استخدام الكاش، وهو ما ينفذه البنك المركزي المصري عبر البنوك وشركات تقديم الخدمات المالية والمصرفية .