عاجل
أحد أبناء الجالية المصرية بالكويت: الرئيس السيسي يحظى بحب جميع الناس الانتخابات الرئاسية تشهد توافدًا كبيرًا لأبناء الجالية المصرية..والأرصاد تحذر من هذا الأمر نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى يكشف تفاصيل أحدث التكنولوجيات المالية بأورنج انتهاء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية فى اليابان وكوريا الجنوبية برلمانيون: احتشاد أبناء الجاليات المصرية بالخارج أمام مراكز الاقتراع يعكس مدى إخلاصهم للوطن.. ويؤكدون: الضامن الأول لديمقراطية العملية الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سحر نصر رئيسا لإحدى شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني

سحر نصر
سحر نصر

أعلنت إحدى شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني المرخصة من قبل البنك المركزي المصري؛ عن تولي الدكتورة سحر نصر؛ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف؛ عن توليها رئيس مجلس إدارة الشركة.

وحسبما كشفت مصادر خاصة لـ صدى البلد، عن أسباب اختيار " نصر" لتولي المنصب الرفيع؛ لما تمتلكه من خبرات وعلاقات واسعة في مجالات التمويل والعمل المصرفي والتقني.

وتمتلك " نصر" ملفا حافلا من الخبرات في مجالات التمويل المؤسسي القائم على الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية نظرا لعملها السابق في مجموعة البنك الدولي ومن ثم عضوية المجلس الاقتصادي الرئاسي في 2015 – 2017 وصولا لتوليها حقيبة وزارة التعاون الدولي ثم وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي حتى عام 2019.

وتركز الدولة المصرية على تعزيز إجراءات توسيع دائرة الشمول المالي وزيادة استخدام الخدمات المصرفية وغير المصرفية رقميا بما يتوافق مع التطورات العالمية وشمول الفئات الأولى بالرعاية بتلك الخدمات وتقليل استخدام الكاش، وهو ما ينفذه البنك المركزي المصري عبر البنوك وشركات تقديم الخدمات المالية والمصرفية .

سحر نصر البنك المركزي المصري الدفع والتحصيل الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. الموعد والتفاصيل

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

ترشيحاتنا

البرهان: أي مفاوضات سلام لا تلبي رغبة الشعب السوداني مرفوضة

مدير آثار سقارة لـ"صدى البلد": متحف إيمحتب يضم أقدم مومياء ملكية ..فيديو

جيب افنجر 2024 تظهر رسميًا بهذه المواصفات |شاهد

إصابة 8 جنود إسرائيليين في استهداف مستوطنة بـ الجليل الأعلى

حظر السفر إلى هناك| مرض بالصين سريع الانتشار.. وبكين ترفع الإجراءات الاحترازية

2369 جنيها.. تحركات قوية تضرب أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الفراخ بصوص الثوم والليمون

يحمل راية بيضاء.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

بلحن يا "بنت السلطان".. مطربة إسرائيلية تثير الجدل..اعرف التفاصيل كاملة

هل هي دمية.. صورة رضيع فلسطيني تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

حلم ولا حقيقة؟..طفلة فلسطينية أصيبت بالقصف لا تصدق ما شاهدته| فيديو

بالكفن| أم فلسطينية تطلب السماح من طفلها الشهيد.. فيديو يدمي القلوب

فنان شهير يكشف تفاصيل نشوب حريق هائل فى سيارته

تيكتوكر أمريكي شهير يسخر من بلاده بطريقة ذكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ