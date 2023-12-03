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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان: أي مفاوضات سلام لا تلبي رغبة الشعب السوداني مرفوضة

البرهان
البرهان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة، عبدالفتاح البرهان، أن أي مفاوضات سلام لا تلبي رغبة الشعب السوداني لن تكون مقبولة.

وقال البرهان إن: "نرحب بالمبعوث الشخصي للأمم المتحدة ونقول له حالة اصطفافك مع فئة سياسية محددة سيكون مصيرك مثل من سبقوك"؛ مشددا على أنه "لا حلول ستفرض علينا من الخارج".

وتابع قائلا: "إذا استمر السياسيين في دعم ومساندة التمرد سيرفضهم الشعب السوداني".

وأوضح أن معركة الكرامة لن ولا تتوقف إلا بنظافة كل السودان وهي معركة كل السودانيين واسترداد كرامتهم؛ متعهدا "سندمر هذا العدو ونسحقه ونقزف كل من يعاونه إلى مذبلة التاريخ".

وأضاف: "رسالتي إلى ماتبغى من متمردي الدعم السريع أنتم تقاتلون بلاهدف وراء أشخاص يسعون للسلطة ولن يصلوا ليها عبر أشلاء ودماء السودانيين"

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