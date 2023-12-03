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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ما لا تعرفه عن دور البنك العربي الأفريقي الدولي فى مجال التمويل المستدام

صدى البلد

في عام 2003، أصبح البنك العربي الأفريقي الدولي البنك المصري الأول الذي يشجع على ممارسات أعمال مستدامة، وقد حقق سجلاً حافلاً في مجال الاستدامة. ومنذ عقد من الزمان، وضع البنك العربي الأفريقي الدولي مسارًا قويًا نحو النمو غير المسبوق بفضل رؤية واضحة لمستقبله.

ويؤمن  البنك العربي الأفريقي الدولي،  بشدة بأن إدارة مجموعة مالية رائدة ليست مجرد أرقام، بل تتضمن اهتمامًا بالمجتمع والجوانب البيئية المتصلة به. 

ويسعى البنك  لتوفير تمويل مستدام فعال وفقًا لقيم البنك العربي الأفريقي الدولي الأساسية.

 وقد كان البنك الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي اعتمد ورسخ وجهة نظره في تمويل المستدام كرؤية ونهج داخل صناعة البنوك. ويتميز البنك بجهوده في مجال الاستدامة وحضوره بين الشبكات الدولية الرائدة.

وقد أصبح البنك العربي الأفريقي الدولي أول بنك يعتمد إدارة المخاطر الاجتماعية والبيئية في تمويل المشروعات، وأول بنك ينضم إلى مبادرة الأمم المتحدة العالمية المشتركة في عام 2005، ومجموعة بنشمارك في لندن في عام 2007، ومبادئ إكواتور في عام 2009. وفي عام 2010، قدم البنك أول تقرير عن الاستدامة في مصر. ويحمل البنك رسالة قوية وعميقة تم تصورها في عام 2003 عندما أطلق سلسلة من المبادرات التي تدعو إلى اعتماد مفهوم جديد للتمويل المستدام. وبالإضافة إلى ذلك، كان البنك في المقدمة في التصدي للتحديات البيئية، حيث قدم التقرير الأول عن الأثر الكربوني في عام 2012 في القطاع المالي في مصر لقياس وتقليل انبعاثات الكربون.

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