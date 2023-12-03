مخطط شيطاني.. خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول في غزة | فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة عن خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول في غزة.

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة في جنوب غزة، مشيرًا إلى أن تلك المناطق "أكبر بكثير" مما جرت مناقشته.

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وأضاف المسؤول في تصريحات لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "طالب في زيارته الأخيرة لإسرائيل بتقليل معاناة المدنيين في غزة".

وأوضح أن المناطق الآمنة في جنوب قطاع غزة قد تكون مركز عمليات محددة لمكافحة الإرهاب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن السبت أن الحرب في قطاع غزة ستتواصل "إلى أن نحقق كامل أهدافها" بما في ذلك إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس.