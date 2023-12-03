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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة جديدة.. نجم الزمالك يرفع راية العصيان ويطلب الرحيل

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد عبدالرحيم إيشو لاعب فريق الزمالك، رفض تجديد عقده مع ناديه، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتابع هشام فى تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يضغط على إيشو لتجديد عقده، ولكن اللاعب يتمسك بالرحيل خاصة أنه يملك عرضين من ناديي زد وبلدية المحلة، للحصول على خدماته".

وأختتم أمير: "الزمالك أصدر قرارا بإعادة اللاعب للتدريب مع قطاع الناشئين ولكنه لم يتقبل الأمر، وأبلغ النادي بالرحيل ويغيب عن التدريبات حتى هذه اللحظة".

ويلتقي نادي الزمالك اليوم أمام فريق سوار الغيني في بطولة الكونفيدرالية ويحلم الفارس الأبيض بتحقيق الفوز الثاني على التوالي في المجموعة.

أزمة جديدة الإعلامي أمير هشام تجديد عقده سوار الغيني قطاع الناشئين نادي الزمالك ايشو

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