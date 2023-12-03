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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول ناري بين ليفربول وفولهام ينتهي بالتعادل بهدفين

إنتهت أحداث الشوط الأول بين ليفربول وفولهام بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول بضغط هجومي علي فريق فولهام محاولا احراز هدف في الدقائق الاولي من عمر المباراة، 

وكاد الريدز أن يتقدم في الدقيقة 8 من عمر المباراة بعد تسديدة من سوبوسلاي، والكرة ترتد من يد الحارس، ولكن تم إلغاء هدف لويس دياز بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 21 , من عمر المباراة نجح ليفربول في التقدم عن طريق ألكسندر ارنولد من كرة حرة أسكنها الشباك براعة.

 

وبعد ثلاث دقائق فقط جاء الرد سريعا من فولهام، حيث تمكن ويلسون من تعديل النتيجة لصالح فولهام بعد تلقيه عرضية أرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء قابلها ويلسون بتسديدة قوية مرت من بين أقدام الحارس كيليهر واستقرت داخل شباك ليفربول.

 

وفي الدقيقة 40 نجح ماك اليستر، في إعادة ليفربول للمقدمة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وقبل لحظات من انتهاء الشوط الاول، نجح فولهام في تعديل النتيجة مرة اخري عن طريق كيني تيتي براسية متقنة سكنت شباك الريدز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

 

وأعلن مدرب ليفربول الإنجليزي، تشكيلة فريقه لمواجهة فولهام ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وضمت التشكيلة الدولي المصري محمد صلاح، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر

الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس

الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - جرافينبيرش

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز

 

وتنطلق المباراة في الربعة مساءً. 

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الرابع عشر بـ15 نقطة.

الدوري الإنجليزي ألكسندر أرنولد الدوري الانجليزي الممتاز هدف لويس دياز المصري محمد صلاح ليفربول وفولهام ماك أليستر

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