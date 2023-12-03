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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. موعد وحكام مباراة صن داونز وبيراميدز

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إطار ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصر الأحد ١٠ ديسمبر الجاري، على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة برويتوريا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

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