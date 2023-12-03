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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب أسنان الفيوم تحتل المركز الثالث بمسابقة لأوائل الطلاب على مستوى الجمهورية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شاركت كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم في مسابقة أوائل الطلاب بكليات طب الأسنان التي أقيمت في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق، الخبير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور لمياء إبراهيم، القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان.

ونظم المسابقة اتحاد الجمعيات العلمية لطلاب طب الأسنان وحديثي التخرج بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر وحتى ١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

وشارك في المسابقة ٢٤ جامعة حكومية وخاصة، وشاركت كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم بـ ١٢ طالبًا وطالبة، الذين حصلوا على المركز الثالث في المسابقة الجماعية لأوائل الطلاب، وأيضًا حصدوا المركز الثالث في مسابقة البوستر.

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