طب أسنان الفيوم تحتل المركز الثالث بمسابقة لأوائل الطلاب على مستوى الجمهورية

شاركت كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم في مسابقة أوائل الطلاب بكليات طب الأسنان التي أقيمت في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق، الخبير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور لمياء إبراهيم، القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان.

ونظم المسابقة اتحاد الجمعيات العلمية لطلاب طب الأسنان وحديثي التخرج بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر وحتى ١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

وشارك في المسابقة ٢٤ جامعة حكومية وخاصة، وشاركت كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم بـ ١٢ طالبًا وطالبة، الذين حصلوا على المركز الثالث في المسابقة الجماعية لأوائل الطلاب، وأيضًا حصدوا المركز الثالث في مسابقة البوستر.

20e247ff-8353-48cc-ac09-73c7788459f2

707c03b5-1a07-4ccd-8363-d15400b73fdb

cbb2b2e0-150a-45bc-9f83-3ccf26652259