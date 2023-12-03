حياة كريمة.. محافظ الجيزة يسلم 160 كرسي متحركا لذوي الهمم

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات تسليم 160 كرسيا متحركا كهربائيا وعاديا على الأسر الأولي بالرعاية، في إطار مبادرة "خطِّي"، مقدمة من مؤسسة حياة كريمة، إلى المستحقين من أبناء المحافظة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، خلال احتفالية تم تنظيمها بمركز ومدينة أبو النمرس وسط أجواء من البهجة والسرور.

وأجرى محافظ الجيزة، حوارا مفتوحا مع الحالات الإنسانية؛ للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، مؤكدا حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقاً لأهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

وأكد محافظ الجيزة خلال كلمته ان مشروع حياه كريمة الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتكفل به الدولة المصرية حياة كريمة لجموع الشعب المصري وليكون أداة لمواجهة الفقر وتحسين مختلف مناحي حياة المواطنين وسبل معيشتهم وتوحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني الموجهة لخدمتهم.

وأشار إلى أن المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولي بلغت اكثر من 950 مشروعا في مركزي الصف وأطفيح، أسهمت فى تغيير واقع حياة المواطنين خاصة أهالينا بالقرى والمناطق الريفية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والسكن الكريم وتحسين البيئة الحاضنة لهم من خلال توصيل خدمات المرافق كمياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات والطرق مما ساهم فى تحقيق نهضة تنموية شاملة لم يشهد المجتمع المصرى مثيل لها خلال تاريخه.

وثمن محافظ الجيزة الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تقديم كافة أنواع الدعم المادى والعينى والإنسانى لأهالى المحافظة من الحالات المستحقة وذوي الهمم اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية بإطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية ، مؤكداً أن المحافظة لن تتوانى عن بذل كافة الجهود في سبيل تنظيم العديد من اللقاءات الدورية للحالات الإنسانية وتعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لوصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبهم قدم ممثلو حياة كريمة الشكر إلى محافظ الجيزة لمشاركته البناءة في مختلف الفعاليات الخاصة بالمؤسسة وجهوده الملموسة على أرض الواقع بشتى القطاعات على أرض المحافظة.

كما أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية، وحرص واهتمام محافظ الجيزة على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.

حضر الفعاليات اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية وإبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ وأحمد شعيب منسق المبادرة بمحافظة الجيزة وعددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ومدير المديريات بالمحافظة.

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