عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. محافظ الجيزة يسلم 160 كرسي متحركا لذوي الهمم

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات تسليم 160 كرسيا متحركا كهربائيا وعاديا على الأسر الأولي بالرعاية، في إطار مبادرة "خطِّي"، مقدمة من مؤسسة حياة كريمة، إلى المستحقين من أبناء المحافظة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، خلال احتفالية تم تنظيمها بمركز ومدينة أبو النمرس وسط أجواء من البهجة والسرور.

وأجرى محافظ الجيزة، حوارا مفتوحا مع الحالات الإنسانية؛ للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، مؤكدا حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقاً لأهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

وأكد محافظ الجيزة خلال كلمته ان مشروع حياه كريمة الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتكفل به الدولة المصرية حياة كريمة لجموع الشعب المصري وليكون أداة لمواجهة الفقر وتحسين مختلف مناحي حياة المواطنين وسبل معيشتهم وتوحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني الموجهة لخدمتهم.

وأشار إلى أن المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولي بلغت اكثر من 950 مشروعا في مركزي الصف وأطفيح، أسهمت فى تغيير واقع حياة المواطنين خاصة أهالينا بالقرى والمناطق الريفية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والسكن الكريم وتحسين البيئة الحاضنة لهم من خلال توصيل خدمات المرافق كمياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات والطرق مما ساهم فى تحقيق نهضة تنموية شاملة لم يشهد المجتمع المصرى مثيل لها خلال تاريخه.

وثمن محافظ الجيزة الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تقديم كافة أنواع الدعم المادى والعينى والإنسانى لأهالى المحافظة من الحالات المستحقة وذوي الهمم اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية بإطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية ، مؤكداً أن المحافظة لن تتوانى عن بذل كافة الجهود في سبيل تنظيم العديد من اللقاءات الدورية للحالات الإنسانية وتعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لوصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبهم قدم ممثلو حياة كريمة الشكر إلى محافظ الجيزة لمشاركته البناءة في مختلف الفعاليات الخاصة بالمؤسسة وجهوده الملموسة على أرض الواقع بشتى القطاعات على أرض المحافظة.

كما أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية، وحرص واهتمام محافظ الجيزة على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.

حضر الفعاليات اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية وإبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ وأحمد شعيب منسق المبادرة بمحافظة الجيزة وعددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ومدير المديريات بالمحافظة.

IMG-20231203-WA0028
IMG-20231203-WA0028
IMG-20231203-WA0029
IMG-20231203-WA0029
IMG-20231203-WA0026
IMG-20231203-WA0026
IMG-20231203-WA0027
IMG-20231203-WA0027
IMG-20231203-WA0025
IMG-20231203-WA0025
IMG-20231203-WA0024
IMG-20231203-WA0024
IMG-20231203-WA0023
IMG-20231203-WA0023
ابو النمرس أحمد راشد محافظ الجيزة الأسر الاولى بالرعاية الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالات الإنسانية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم العالمي لذوي الهمم بناء الإنسان المصري توفير فرص العمل توفير حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة مدينة أبو النمرس مركز ومدينة أبو النمرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

طالبة المطرية ضاع شرفها.. والد الضحية: المتهم عمل عملته بعد الامتحان و"بنتي" حامل

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يوجه بتسريع العمل فى القطاعات المتبقية من تطوير ترعة المريوطية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة للمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

لتوعية الطلاب.. الجيزة تنظم فعاليات حملة لا للتنمر بالمدارس

حياة كريمة.. نائب محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية بمشروعات الأسواق الحضارية بالصف

قطع المياه وضعفها بعدد من مناطق فيصل غدا

ضبط 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

نائب محافظ الجيزة تتفقد قافلة طبية وتنموية لخدمة أهالي روضة السودان بالدقي

نائب محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري الجديد بالعياط

ترشيحاتنا

نجم ريال مدريد يرفض عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي

دعاء هلال شهر جمادى الآخر.. ردد 10 كلمات مع بدايته| فيها الخير

زي أفلام السيما| “كرة قدم” نووية مع الرئيس الأمريكي.. وبايدن: لدي رمز تفجير العالم (فيديو)

لبدء موسم تصدير الموالح.. المحطات المعتمدة من الحجر الزراعي تستقبل شحنات البرتقال

بيان عاجل من حماس بشأن محاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية

الانتخابات الرئاسية 2024.. فتح لجان الاقتراع في كندا وتوافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلوج استثنائية.. شاهد تجمد طائرة في مطار ميونخ بألمانيا

"يوجد تحسن"|شقيق العامري فاروق يكشف حالته الصحية بعد 25 يوما من الغيبوبة

بعباية مطرزة.. لبلبلة تخطف الأنظار بمهرجان البحر الأحمر

فستان يكشف نحافتها .. حنان مطاوع تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ