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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبناء الجالية المصرية بسويسرا يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

صدى البلد

رصدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تواصل المشاركة من أبناء الجالية المصرية بسويسرا، على مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثالث أيامها، رافعين أعلام مصر.

وأفادت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بإمكانية المشاركة بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

 

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