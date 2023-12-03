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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتعاش الموسم السياحى بمحافظة الفيوم

عدد من الوفود السياحية
عدد من الوفود السياحية التى تزور الفيوم

يواصل الموسم السياحى فى الفيوم انتعاشه ، فى اطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والاثار وتحت إشراف مدير عام آثار الفيوم الدكتور علي البطل، وحسين عبد القادر مدير المنطقة في ظل الجهود المبذولة لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

أكدت إدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم ان المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم فى انتعاشة سياحية كبيرة حيث استقبلت العديد من الزيارات السياحية للمناطق الأثرية

ورصدت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم بقيادة نرمين عاطف مديرة الوعى الأثرى تزايد أعداد الوفود السياحية في المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، وذلك من خلال متابعة تلك المناطق بصورة دورية ، حيث شهدت منطقة كرانيس الاثرية ومتحف كوم اوشيم زيارة طلاب وطالبات كلية الاداب قسم الاثار جامعة المنيا بصحبة الدكتور تونى طالب عبد السلام وهذة الزيارات العلمية لها اثر كبير فى إثراء العملية التعليمية ورؤية المعالم الاثرية علي ارض الواقع لترسيخ المعلومات والمفاهيم الاثرية لدى طلاب الجامعة.

وإدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم تدعو الجميع  لزيارة المناطق الاثرية بمحافظة الفيوم  من اجل التواصل الثقافي والحضاري والاستمتاع بسحر وجمال الطبيعة والآثار .

 

وفود من أسبانيا والصين.. إدارة الوعى الأثري: السياحة بالفيوم تشهد انتعاشا

 

 

هرم اللاهون بالفيوم يستقبل أفواجا سياحية من هولندا وبلجيكا

 

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم الموسم السياحي حياة كريمة وزارة السياحة

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