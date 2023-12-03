ريمونتادا ليفربول أمام فولهام تحافظ على سجل الريدز الذهبي بملعب الأنفيلد

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا مثيرا على حساب ضيفه فولهام ٤-٣ ضمن مباريات الجولة 14 للدوري الإنجليزي بريميرليج، ليحافظ بتلك النتيجة على سجله المذهل هذا الموسم على ملعب الآنفيلد.

ونجح ليفربول في قلب تأخره بثلاثية لهدفين، إلى التقدم 4-3 في ظرف دقيقة واحدة.

كانت الدقائق العشر الأخيرة من المباراة مجنونة حيث سجل فولهام هدفه الثالث عن طريق بوبي ريد لتصبح النتيجة 3-2، قبل أن يصعقهم الريدز بهدفين متتاليين في الدفيقتين 87 و88، عن طريق واتارا إيندو وترينت ألكسندر أرنولد.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد خاض ليفربول 11 مباراة على ملعب آنفيلد هذا الموسم، فاز بهم جميعا.

وسجل ليفربول خلال تلك المباريات، 35 هدفًا، واستقبل 7 أهداف فقط، وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات.

وبتلك النتيجة، ارتقى ليفربول للمركز الثاني مؤقتا، برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 15 نقطة، في المركز 14.