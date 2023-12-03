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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

انضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لقائمة تاريخية في البريميرليج، بعدما ساهم في فوز الريدز على حساب فولهام، وحقق ليفربول انتصارًا دراماتيكيًا، على حساب ضيفه فولهام، بنتيجة 4-3، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 14 للبريميرليج.

ونجح ليفربول في قلب تأخره من نتيجة 3-2، إلى فوز بنتيجة 4-3، في ظرف دقيقة واحدة.


وتمكن صلاح من صناعة هدف معادلة النتيجة 3-3، في الدقيقة 87، والذي سجله الياباني واتارو إندو.

بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد نجح صلاح في المساهمة بهدف واحد على الأقل، خلال 16 مباراة متتالية، على ملعب فريقه بالبريميرليج.

ولم يحدث هذا الرقم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، سوى 3 مرات من قبل، منها مرتان مع آلان شيرار 18 مباراة و17 مباراة، وتييري هنري 17 مباراة.

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