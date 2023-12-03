تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة “8 سفن” وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 624 شاحنة و 82 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 442 شاحنة و78 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 182 شاحنة و4 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين الحرية ودليلة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1910 طن بضائع و245 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1590 راكبا بموانيها.

