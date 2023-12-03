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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة السويس يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصري

رئيس جامعة السويس
رئيس جامعة السويس

استقبل الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس ، مسئولي هيئة البريد بمنطقة السويس بحضور الدكتور شريف فهمي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ حيث اتفق الطرفين على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وهيئة البريد المصري؛ وذلك لرغبة جامعة السويس فى فتح قنوات جديدة للتيسير على منسوبى الجامعة الحصول على مختلف خدمات البريد المصرى.

وقال رئيس الجامعة إن الطرفين اتفقا على توفير مختلف الخدمات البريدية لمنسوبي الجامعة، ومنها قبول سداد مصروفات الطالب وقيمة اشتراك الأنشطة الطلابية والمدن الجامعية لطلاب الجامعة من خلال شبكة مكاتب البريد المصري التى تغطي كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك خدمات الحوالات البريدية، وفتح حساب باسم الجامعة واستقبال الإيداعات، بالإضافة الى امكانية تحويل مرتبات العاملين بالجامعة لصرفها عن طريق مكاتب البريد، وكذلك توفير خدمة توصيل شهادات الخريجين لمنسوبي الجامعة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح "حنيجل" أنه سيتم تخصيص مقر للبريد داخل الحرم الجامعي لتسليم وتسلم كافة مراسلات الجامعة والكليات وتقديم مختلف الخدمات البريدية لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس والباحثين والعاملين .

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