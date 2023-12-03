من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

توفي منذ قليل الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما ، بعد مسيرة فنية ناجحة ، حيث تعرض لحادث سير برفقه زوجته.

وتعرضت زوجة الراحل لبعض الكدمات البسيطة ، حيث وضعها الأطباء تحت الملاحظة .

وفور وصول ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور ، انهارت في البكاء من الصدمة، حيث حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على دعمها ومواساتها.

ونستعرض أبرز المعلومات عن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

من مواليد 22 يونيو عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى.

- هوايته في التمثيل بدأت من خلال مشاركته بفريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية، وفريق التمثيل بهيئة التحرير.

- خريج أول دفعة للتمثيل من المعهد العالي للسينما عام 1963.

-أول عمل قدمه كان من خلال المسرح عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم.

- أول عمل سينمائي شارك فيه كان عام 1966 في فيلم القاهرة 30 بطولة سعاد حسني.

- آخر ظهور سينمائي كان عام 1977 بفيلم حلوة يا دنيا الحب.

- شارك في نحو 25 فيلما سينمائيا أبرزها «شاطئ المرح، قصر الشوق، بيت الطالبات».

- شارك في أكثر من 150 عملا دراميا من أبرزها مسلسلات «القاهرة والناس، حضرة المتهم أبي، عمر بن عبدالعزيز، أئمة الهدى، عظماء في التاريخ، زيزينيا، شيخ العرب همام، جبل الحلال، يتربى في عزو، الرحايا».

- تولى منصب نقيب المهن التمثيلية عام 2011.

- ابنته هي الفنانة ريهام عبد الغفور.

- تم تكريمه مؤخرا من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي .