السيارة تهشمت.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، في حادث تصادم سيارتهما على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر.

وأشارت التحريات التي أجريت باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إلى أن سيارة اصطدمت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف؛ ما أدى لاصطدام سيارة الفنان بالرصيف، وتعرضه هو وزوجته لعدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأوضحت التحريات، أنه بعد نقل الفنان وزوجته إلى المستشفى؛ أصيب بتوقف في عضلة القلب خلال محاولة إسعافه، وأعلن الأطباء وفاته.

كما تبين إصابة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور بعدة إصابات، منها: «كسور متفرقة بأنحاء الجسد».

وتهشمت سيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف تماما، بينما تهشم إكصدام ومقدمة السيارة الأخرى التي صدمته.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سائق السيارة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته؛ بعد اصطدامه بسيارتهما على طريق الإسكندرية الصحراوي أمام ماونتن فيو.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

ووجه اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ والفحص واتخاذ اللازم.

وبالانتقال والفحص؛ تبين وقوع حادث سير بين سيارتين، ومصرع قائد السيارة الأولى، وتبين أنه الفنان أشرف عبد الغفور، وكان برفقته زوجته التي تم نقلها في حالة خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما نُقل جثمان الفنان أشرف عبدالغفور إلى ثلاجة المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحادث نتج عنه تهشم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور، ووفاته عن عمر ناهز 81 عاما، وإصابة زوجته بإصابات خطيرة.