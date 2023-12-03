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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكا يصنع.. زيزو يفتتح التسجيل للزمالك في مرمي سوار الغيني بالكونفدرالية

زيزو
زيزو

افتتح أحمد مصطفى زيزو التسجيل لنادي الزمالك في مرمى سوار الغيني ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انطلقت في التاسعة من مساء اليوم الأحد على استاد السلام.

وسجل زيزو الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8 من عمر اللقاء، من صناعة شيكابالا.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سوار الغيني في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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