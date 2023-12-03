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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فنلندا.. إستونيا تعتزم إغلاق حدودها مع روسيا

علم إستونيا
علم إستونيا

أعلنت إستونيا، اليوم الأحد، عزمها إغلاق حدودها مع روسيا في أي لحظة؛ اقتداءً بفنلندا.

وقال رئيس دائرة حرس الحدود الإستونية، في مقابلة تليفزيونية، إن السلطات المحلية تحذر المواطنين من السفر إلى روسيا، لأنهم "قد يجدون أنفسهم في طريق مسدود، حيث سيكون من الصعب جدًا العودة" في حال إغلاق الحدود.

وكانت فنلندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أغلقت- الأربعاء- آخر معابرها الحدودية المفتوح مع روسيا؛ بعد أن قررت الحكومة إغلاق الحدود بالكامل مع جارتها الشرقية، وسط تصاعد التوترات السياسية.

واتخذ مجلس الوزراء الفنلندي، بقيادة بيتري أوربو، قرار إغلاق الحدود- التي يبلغ طولها 1340 كيلومترًا (830 ميلًا) بالكامل-؛ بسبب مخاوف من أن موسكو تستخدم المهاجرين لشن "حرب هجينة" لزعزعة استقرار الدولة الواقعة في شمال أوروبا بعد انضمامها إلى الناتو.

وتم إغلاق نقطة عبور راجا-جوزيبي في منطقة لابلاند القطبية الشمالية في فنلندا، التي تقع على بعد حوالي 250 كيلومترًا (155 ميلًا) من مدينة مورمانسك شمال روسيا، في الساعة الثانية ظهر اليوم الأربعاء، بحسب الجدول المعتاد للحاجز في شهر نوفمبر.

وقال فيل أهتيانين، نائب قائد حرس الحدود الفنلندي في لابلاند، للصحفيين إن نقطة راجا-جوزيبي النائية - الواقعة في وسط البرية الشمالية الوعرة - كانت هادئة خلال الأربع ساعات التي ظلت مفتوحة اليوم الأربعاء، مع مرور عدد قليل من المركبات، في طريقهم من وإلى روسيا، ولا يمكن عبور الحدود سيراً على الأقدام. 

استونيا فنلندا روسيا حرس الحدود الإستونية

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