صوته رائع.. مقطع فيديو مؤثر لمسعف فلسطيني أثناء أداء عمله بغزة

انتشر مقطع فيديو مؤثر لمسعف فلسطيني أثناء أداء عمله من داخل سيارة الإسعاف في قطاع غزة المحاصر.

ظهر المسعف الفلسطيني يردد بصوت عذب رائع آيات من القرآن الكريم في طمأنينة كبيرة رغم إيقانه أنه قد يفارق الحياة في أي لحظة في ظل القصف المكثف على أنحاء القطاع.

وردد المسعف الفلسطيني -قوله تعالي-: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ (154) وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) (سورة البقرة).

غزة اليوم

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، قصف مستوطنات ومدن غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس، قصف المنطقة الصناعية في عسقلان برشقة صاروخية مركزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان، "قصفنا المنطقة الصناعية في عسقلان برشقة صاروخية مركزة”.