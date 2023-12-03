كتائب القسام تفجر نفقا ملغما في غزة بداخله وحدة مشاة إسرائيلية

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حركة حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها فجرت نفقا ملغما في مدينة غزة فيه قوات إسرائيلية.



وذكر الجناح العسكري لـ"حماس" في بيان أن "مقاتلي القسام فجروا نفقا مفخخا كان يضم وحدة مشاة إسرائيلية في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات".



أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ هجمات ضد أهداف لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الجيش بدء العمليات البرية شمالي خان يونس"، مشيرة إلى بدء التوغل، جنوبي غزة، ضمن العملية العسكرية البرية في القطاع.

وأعلنت إذاعة الجيش، في وقت سابق اليوم، إصابة 11 إسرائيليا غالبيتهم من الجنود في منطقة بيت هليل شمالي إسرائيل إثر سقوط صاروخ.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح يوم 1 ديسمبر، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.