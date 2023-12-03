عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش يحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ندوة لحث الطلبة جامعة
ندوة لحث الطلبة جامعة العريش على المشاركة السياسية

نظمت جامعة العريش شمال سيناء،  اليوم ندوة بعنوان "هنشارك ونكمل المشوار... وطن قوي مستقبل أفضل لشباب مصر"، بإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وبحضور الدكتور حمدي عمر، أستاذ العلوم السياسية ، وعميد كلية الحقوق جامعة بورسعيد، وعضو لجنة العشر لوضع دستور 2014.، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش.

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على تحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدًا على أن ذلك يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في رفع الوعي التثقيفي للطلاب ، وتعريفهم بدورهم المجتمعي، لخلق جيل أكثر وعيًا وعلمًا بواجبه الوطني، ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أشار الدكتور حسن الدمرداش، إلى دور الجامعة الوطني في بناء شخصية الطالب وتنمية روح الولاء للوطن لديهم .

كما استعرض رئيس الجامعة في كلمته خطة الجامعة فيما يخص العملية الانتخابية متمثله فى التوعية والتثقيف بالمشاريع القومية التي انجزت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك الحث والتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية .. والجامعة سوف توفر وسائل نقل لمنسوبى الجامعة آلى مقر اللجان الانتخابية وتعريف الطلاب بمقر لجنتهم من خلال الرقم القومي تسهيلا على الطلاب وتحفيزهم  للمشاركة فى الانتخابات.

وفي نهاية كلمته طالب رئيس الجامعة، من أبنائه الشباب بالفخر والاعتزاز بانتمائهم لمصرنا الحبيبة، وشعبها الأبي وحضارتها العريقة، ، واتمنى أن تعطوا بلدكم بلا حدود وبلا مقابل وحافظو على مكتسباتها عبوراً لمصرنا الجديدة وافتخروا بالمشروعات العظيمة التي تقوم بها الدولة فهذه المشاريع ترسم الواقع وتؤسس للمستقبل فمصر هي رؤية قائد وإرادة شعب .

وطالب من الطلاب بمايلى: 
- إنزل شارك من أجل استمرار مسيرة الانجازات . إنزل وشارك من أجل تحقيق الحلم والعبور للجمهورية الجديدة . 
إنزل وشارك من أجل مستقبل افضل لشعب مصر العظيم، فمصر لما تقول ولادي فكلنا هنقول ولادك يا مصر بروحنا نفديكي وإيدينا في ايديكي ومستقبلنا في عينيكي . 

وأشارت الدكتورة هند عبد الحميد، المشرف على قطاع شئون البيئة بالجامعة في كلمتها،  إلى أن المشاركة هي ترجمة حقيقية للمفهوم الحقيقي والسليم للديمقراطية، وطالبت الطلاب كونوا مثالًا يحتذي به كما اعتاد العالم أن يرانا. 

وأشار الدكتور حمدي عمر، إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري للغاية، ويجب علينا جميعًا أن نخرج ونشارك في الانتخابات بشكل يليق بحجم مصرنا العزيزة، وشعبها العظيم، وبعظمة حضارتنا العريقة الضاربة في عمق التاريخ ومكانة بلادنا بين دول العالم.

ودعا رئيس الجامعة ، أن  كل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، والمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة خلال أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري.

 ووجه كلمة للحضور انزل وشارك وإدلي بصوتك في الانتخابات ونشارك لنكمل مشوار التنمية والانجازات ومعبرة عن مكانة الدولة المصرية أمام العالم كله لنشهد عرس ديمقراطي مشرف ويليق بمصرنا الحبيبة.
 

txt

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة لاكتشاف المواهب في شمال سيناء

العريش جامعه الطلاب الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

موضوعات متعلقة

لا للتنمر ونشر الأخلاق الحميدة..ندوة في مدينة بئر العبد

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة لاكتشاف المواهب في شمال سيناء

أوقاف شمال سيناء تنظم اللقاء الرابع من برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات

لعلاج الجرحي الفلسطينيين.. محافظ شمال سيناء يستقبل سفينة طبية إيطالية بميناء العريش

وصول سفينة طبية إيطالية ميناء العريش البحري لعلاج مصابي غزة

محافظ شمال سيناء يستقبل قائد السفينة الطبية الفرنسية الراسية بميناء العريش

تعليم شمال سيناء يحتفل باليوم العالمي للمعاق

تحت عنوان "صحح قراءتك".. ختم القرآن الكريم في أوقاف شمال سيناء

ترشيحاتنا

صدارة بيضاء.. الزمالك يقسو على سوار الغيني برباعية نظيفة في الكونفيدرالية

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

استشهاد وإصابة فردين من عائلة أردنية تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة

اشتداد القصف الإسرائيلي على غزة.. وأنباء عن اشتباكات قرب جنوب القطاع

5 سيارات رياضية موديل 2024 .. تبدأ من 720 ألف جنيه

بارد ليلا والصغرى تصل لـ5 درجات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية غدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوته رائع.. مقطع فيديو مؤثر لمسعف فلسطيني أثناء أداء عمله بغزة

طريقة عمل الدوناتس

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لصغير استشهد أبوه وأخوه في غزة

بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

فيديو

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

خسائر فادحة بالعبوات الناسفة.. المقاومة تلقن الاحتلال درسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ