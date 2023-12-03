رئيس جامعة العريش يحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت جامعة العريش شمال سيناء، اليوم ندوة بعنوان "هنشارك ونكمل المشوار... وطن قوي مستقبل أفضل لشباب مصر"، بإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وبحضور الدكتور حمدي عمر، أستاذ العلوم السياسية ، وعميد كلية الحقوق جامعة بورسعيد، وعضو لجنة العشر لوضع دستور 2014.، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش.

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على تحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدًا على أن ذلك يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في رفع الوعي التثقيفي للطلاب ، وتعريفهم بدورهم المجتمعي، لخلق جيل أكثر وعيًا وعلمًا بواجبه الوطني، ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أشار الدكتور حسن الدمرداش، إلى دور الجامعة الوطني في بناء شخصية الطالب وتنمية روح الولاء للوطن لديهم .

كما استعرض رئيس الجامعة في كلمته خطة الجامعة فيما يخص العملية الانتخابية متمثله فى التوعية والتثقيف بالمشاريع القومية التي انجزت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك الحث والتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية .. والجامعة سوف توفر وسائل نقل لمنسوبى الجامعة آلى مقر اللجان الانتخابية وتعريف الطلاب بمقر لجنتهم من خلال الرقم القومي تسهيلا على الطلاب وتحفيزهم للمشاركة فى الانتخابات.

وفي نهاية كلمته طالب رئيس الجامعة، من أبنائه الشباب بالفخر والاعتزاز بانتمائهم لمصرنا الحبيبة، وشعبها الأبي وحضارتها العريقة، ، واتمنى أن تعطوا بلدكم بلا حدود وبلا مقابل وحافظو على مكتسباتها عبوراً لمصرنا الجديدة وافتخروا بالمشروعات العظيمة التي تقوم بها الدولة فهذه المشاريع ترسم الواقع وتؤسس للمستقبل فمصر هي رؤية قائد وإرادة شعب .

وطالب من الطلاب بمايلى:

- إنزل شارك من أجل استمرار مسيرة الانجازات . إنزل وشارك من أجل تحقيق الحلم والعبور للجمهورية الجديدة .

إنزل وشارك من أجل مستقبل افضل لشعب مصر العظيم، فمصر لما تقول ولادي فكلنا هنقول ولادك يا مصر بروحنا نفديكي وإيدينا في ايديكي ومستقبلنا في عينيكي .

وأشارت الدكتورة هند عبد الحميد، المشرف على قطاع شئون البيئة بالجامعة في كلمتها، إلى أن المشاركة هي ترجمة حقيقية للمفهوم الحقيقي والسليم للديمقراطية، وطالبت الطلاب كونوا مثالًا يحتذي به كما اعتاد العالم أن يرانا.

وأشار الدكتور حمدي عمر، إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري للغاية، ويجب علينا جميعًا أن نخرج ونشارك في الانتخابات بشكل يليق بحجم مصرنا العزيزة، وشعبها العظيم، وبعظمة حضارتنا العريقة الضاربة في عمق التاريخ ومكانة بلادنا بين دول العالم.

ودعا رئيس الجامعة ، أن كل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، والمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة خلال أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري.

ووجه كلمة للحضور انزل وشارك وإدلي بصوتك في الانتخابات ونشارك لنكمل مشوار التنمية والانجازات ومعبرة عن مكانة الدولة المصرية أمام العالم كله لنشهد عرس ديمقراطي مشرف ويليق بمصرنا الحبيبة.

