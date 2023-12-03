وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج سطروا ملحمة تاريخية في انتخابات الرئاسة

أشادت الدكتورة سها الجندي، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، بمشاركة المصريين في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية المصرية.

وقالت سها الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسؤوليتي"، عبر فضائية " صدى البلد"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، إن المصريين في الدول الخارجية أدلوا بأصواتهم بكل حرية في الانتخابات الرئاسية المصرية.

واضافت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن صناديق الاقتراع في كافة الدول التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية المصرية شهدت إقبال كثيف من الناخبين على مقار البعثات المصرية بالخارج.

المصريين سطروا ملحمة قوية

وأوضحت الدكتورة سها الجندي، أن المصريين سطروا ملحمة قوية في الذهاب الي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأردفت وزيرة الهجرة، أن المصريين في عمان وقطر عاملين منافسات تفرح القلب بكل صراحة، مضيفة أن المصريين في الدول الأوروبية أيضا دخلوا في المنافسة مع المصريين في الدول العربية من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع.