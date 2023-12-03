شاهد| رقصة شيكابالا بعد هدفه الرائع في مرمي سوار الغيني بكأس الكونفدرالية

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، بهدفه في شباك سوار الغيني، برقصة نصر غزة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا، على ملعب ستاد السلام، بالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الدقيقة 30، هدف الزمالك الثاني في شباك سوار الغيني، بعدما سدد شيكابالا الكرة من على حدود منطقة الجزاء، مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

ويستضيف حاليا نادي الزمالك فريق سوار الغيني، في الجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية والتي تقام على أرضية ستاد «السلام»، وذلك في ظل عدم اعتماد ملعب الفريق الغيني من قبل «كاف».







