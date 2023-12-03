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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقب غلق باب التصويت

اتحاد شباب الخارج: الجاليات المصرية قدمت درسا في الوطنية .. والمرأة تقدمت الصفوف

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، إن المرأة المصرية دائما تقدم اروع المثل، في الوطنية والإخلاص، وذلك ما اتضح الجميع من خلال مشاركتها الكبيرة في التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج .

أوضح رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، في تصريحات له عقب وصوله العاصمة السعودية "الرياض" أن المرأة المصرية دائما لها الدور الريادي والمحوري في بناء الوطن، والمساهمة في كافة الفعاليات الداعمة للدولة، وهو ما رصدنا بمشاركتها  بكثافة  و الإدلاء بأصواتهم والحفاظ على حقوقهن،فضلا عن قيامها  بحث أسرهن على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أكد رئيس شباب المصريين بالخارج، عقب غلق باب التصويت، أن الجاليات المصرية قدمت درسا كبيرا في الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية، وهو ما ضع المواطنين بالداخل أمام مسؤولية كبيرة وهي الحفاظ علي ذلك العرس الوطني ، وضرورة المشاركة بكثافة ايام 10و12و130ديسمبر الجاري .
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ووجه الدكتور محمود حسين ، الشكر للسفير المصري بالسعودية احمد فاروق والقنصل طارق المليجي ولكل طاقم السفارة المصرية علي الجهود الكبيرة والغير عادية، التي بذلوها للتيسير علي الجالية المصرية ، خلال إجراء الانتخابات .


وأشاد بالدور المحوري لأعضاء الاتحاد بالمملكة العربية السعودية اعضاء آمانه العلاقات الخارجيه بحزب مستقبل وطن وهم شريف النسيري وعلاء ثروت  وامجد المناوي ومجموعه قيادات الخاليه بالسعوديه 
مؤكدا أن جميع أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 3آلاف عضو في مختلف دول العالم  أدوا دورا مهما لدعم الدوله المصريه في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم ولرد الجميل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم لمصر ما لم يقدمه أي رئيس ٱخر .

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