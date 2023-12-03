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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المصريون في سلطنة عمان يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

أبرزت قناة "إكسترا نيوز"، لقطات توضح توافد أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

وأكد الناخبون حرصهم على  المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديموقراطي.

4 مرشحين

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».

أبناء الجالية المصرية الانتخابات الرئاسية الجالية المصرية المرشح الرئاسي حازم عمر لانتخابات الرئاسية مؤسسات الدولة

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