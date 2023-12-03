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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نطالب بالوقف الكامل لإطلاق النار.. حماس: منفتحون لكل الخيارات بما فيها ملف الأسرى

قطاع غزة
قطاع غزة

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، إننا أمام مخطط صهيوني خطير للانتقام من الشعب الفلسطيني ومحاولة تغيير صورة الهزيمة التي مني بها الاحتلال في 7 أكتوبر عبر شلال وحمامات الدم التي يقوم بها بقتل الأطفال والنساء وهدم البيوت على ساكنيها، ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني الصامد الذي مازال ثابت في أرضه ووطنه.

وأضاف "النونو"، خلال مداخلة  هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن حركة حماس منفتحة للخيارات كلها بما في ذلك ملف الأسرى، ونطالب بالوقف الكامل لإطلاق النار، والاحتلال يبحث عن المراوغات.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول قتل أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني في هذا الانتقام العشوائي لكل ما يدب على أرض فلسطين، وفي المقابل هناك فشل حقيقي لجيش الاحتلال أمام صمود وثبات المقاومة التي تكيل له الضربات كل يوم بشكل موجع ومؤلم يعجز به عن السيطرة على ما تقدم به من احتلال بعض الأراضي التي انسحب من جزء كبير منها خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن الاحتلال يصعد من عدوانه لسببين، السبب الأول يتمثل في المشهد الذي حدث في عملية إطلاق سراح الإسرائيليين الذين كانوا متواجدين في قطاع غزة والأخلاقية التي تعامل بها المقاومة، السبب الثاني بأن الاحتلال فشل في تحقيق ما وعد به بإطلاق سراح المحتجزين بالقوة.

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