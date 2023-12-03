يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه مغنية اسرائيلية تغني لجنود جيش الاحتلال تستبدل كلمات أغنية احمد عدوية يابنت السلطان وتتمنى الهلاك لأهل غزة وقائد حركة حماس يحى السنوار .

اغنية اسرائيلية على الحان يابنت السلطان

ظهرت المغنية الإسرائيلية والتي تدعى rinatbar في المقطع، وهي تغني لحن أشهر أغنيات للمطرب الشعبي المصري أحمد عدوية، وذلك بكلمات باللغة العبرية، قائلة قبل أن تبدأ في الغناء هذا موجه من كل قلبي، بحب كبير جدا.. لك يا يحيى السنوار".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.