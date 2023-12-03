زي المطاعم.. طريقة عمل تورتيلا باللحم المفروم

تورتيلا باللحم المفروم تتميز من المأكولات الشهية واللذيذة وسريعة التحضير ،وحشواتها متنوعة حسب الرغبة وفيما يلي خطوات عمل خبز التورتيلا باللحم المفروم،حسب موقعFood today

طريقة عمل تورتيلا باللحم المفروم:



المقادير:

‏-1 كيلو لحم مفروم

‏-6 خبز التورتيلا

‏-5 فص ثوم مهروس

‏-2 بصل مقطع قطع صغيرة

‏-2 فلفل رومي مقطع قطع صغيرة

‏-2 معلقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

‏-2 معلقة صغيرة كاري

‏-1 معلقة صغيرة ملح

‏-1 معلقة صغيرة فلفل اسود

‏-¼ معلقة صغيرة زنجبيل

‏-زيت - حسب الرغبةطريقة عمل تورتيلا باللحم

المفروم.



طريقة التحضير:

حمري البصل في الزيت ثم أضيفي الثوم والزنجبيل وأضيفي الفلفل الرومي وقلبي جيداً.

أضيفي اللحم وقلبي ثم أضيفي الفلفل الأسود والكاري والملح وقلبي الخلطة.

أضيفي الكزبرة واخلطي المقادير لمدة خمس دقائق على نار هادئة لمدة سبع دقائق.

افردي خبز التورتيلا وضعي الجبن وخلطة اللحم ثم كرري العملية حيث تكفي الخلطة ٦ من التورتيلا ثم اخبزها من جانبين في مقلاة غير لاصقة بملعقة زيت حتى يحمر.

قطعي التورتيلا قطع مثلثة وضعيها في طبق التقديم مع ثومية.