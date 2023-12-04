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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير شمال سيناء: انتهينا من الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية

الاستعداد للانتخابات
الاستعداد للانتخابات الرئاسية بسيناء

أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على انتهاء استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق في الداخل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة 3 أيام.

وأضاف الغندور خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور رؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الإدارات المركزية والجهات المعنية، أن قوات الشرطة ستتولى عملية تأمين العملية الانتخابية.

اللجان الانتخابية:

ووجه الغندور بتوفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وانارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات اسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية، بجانب التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين والتأكد من عمل التليفونات الأرضية في الجان.


وأعلن الغندور عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المحافظة، تضم مندوبين من جميع المديريات والجهات المعنية للعمل طوال أيام الانتخابات، بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية في مجالس المدن وغرفة في مديرية التربية والتعليم لمتابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد الاقبال.


ووجه السكرتير العام بتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، الى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر فريق من الهلال الأحمر المصري والشباب والرياضة لمساعدة الناخبين والتعريف بلجان الانتخابات.

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سيناء الانتخابات الرئاسية استعدادات المحافظة

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