أوقاف شمال سيناء تنظم اللقاء الرابع من برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم ، اللقاء الرابع من برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف شمال سيناء اليوم الأحد، بمسجد النصر بالعريش، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، وذلك تحت رعاية الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

حضر البرنامج الشيخ عبد الباقى جودة مدير الدعوة، والشيخ حسين البنديرى مدير المتابعة، والشيخ أيمن جعفر مدير إدارة شرق العريش، والشيخ زاهر على محمد مدير إدارة غرب العريش، والشيخ فيصل شعبان رئيس شئون القرآن الكريم، والشيخ الشحات مجاهد مفتش أول المتابعة، والشيخ خميس حمدى مفتش أول المتابعة.

حاضر في اللقاء كل من، الدكتور ناصر وهدان، استاذ الدراسات الإسلامية المتفرغ بكلية الآداب جامعة العريش، و نوال سالم، مدير الفرع القومى للسكان بشمال سيناء.

وافتتح اللقاء الدكتور ناصر وهدان ، متحدثاً عن ( المعالجة الشرعية للضغوط الحياتية) من خلال عدة محاور شملت، مفهوم الضغوط ، أنواع الضغوط ، أهم أعمال هذه الضغوط الخارجية، المراحل التي يمر بها الإنسان المضغوط، أهم العلامات الظاهرة لهذا الإنسان المضغوط، كيف تعامل الأنبياء والرسل عليهم السلام مع الضغوط، وأهم ملامح منهج الإسلام فى معالجة الضغوط الحياتية.

وفى ختام حديثه قدم الدكتور ناصر وهدان، تذكرة لعلاج التكيف مع الضغوط، والتقليل من تأثيراتها السلبية على الإنسان.

كما تحدثت نوال سالم عن ( التفكك الأسري) ودار حديثها حول العناصر التالية:

ضعف ترابط الأسرة:

وأكدت أن من أسباب ضعف ترابط الأسرة، دخول وسائل الاتصال والتواصل الحديث إِلَى البيوت بدون ضوابط؛ فالإفراط فِي الْعُكُوفِ أمام شبكة الإنترنت، وصفحات التواصل الاجتماعي؛ يضعف ترابط الأسرة؛ فكل فرد مشغول بِعَالَمِهِ الافتراضي، معزول عن باقي الأسرة.

وفي ختام اللقاء تم عقد المقرأة النموذجية للأئمة بقراءة سورة التحريم ، ومجلس الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).