أخبار الفن| وفاة أشرف عبد الغفور.. وصور سيارته المهشمة في الحادث

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن أشرف عبد الغفور.

توفي منذ قليل الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما ، بعد مسيرة فنية ناجحة ، حيث تعرض لحادث سير برفقه زوجته.

توفي منذ قليل الفنان أشرف عبد الغفور، عن عمر ناهز 81 عاما ، بعد مسيرة فنية ناجحة ، حيث تعرض لحادث سير برفقه زوجته .

توفي الفنان أشرف عبد الغفور منذ قليل، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد مسيرة فنية ناجحة وكان الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته، أصيبا؛ إثر حادث تصادم أمام ماونتن