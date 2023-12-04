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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| وفاة أشرف عبد الغفور.. وصور سيارته المهشمة في الحادث

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن أشرف عبد الغفور.

 

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

توفي منذ قليل الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عاما ، بعد مسيرة فنية ناجحة ، حيث تعرض لحادث سير برفقه زوجته.

بعد وفاته في حادث.. تطورات الحالة الصحية لزوجة أشرف عبد الغفور

توفي منذ قليل الفنان أشرف عبد الغفور، عن عمر ناهز 81 عاما ، بعد مسيرة فنية ناجحة ، حيث تعرض لحادث سير برفقه زوجته .

تحطمت بالكامل ..صور سيارة أشرف عبدالغفور بعد الوفاة |شاهد

توفي الفنان أشرف عبد الغفور منذ قليل، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد مسيرة فنية ناجحة وكان الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته، أصيبا؛ إثر حادث تصادم أمام ماونتن

أشرف عبد الغفور

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زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

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من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

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