"مستقبل وطن سيناء" يدشن غرفة عمليات لمتابعة دعم المرشح عبد الفتاح السيسي

دشن حزب مستقبل وطن، محافظة شمال سيناء، غرفة عمليات رئيسية بالعريش، لمتابعة خطة دعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي والتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 10- 11- 12 ديسمبر 2023.تحت إشراف سالم العكش الأمين العام للحزب بالمحافظة.

ويشارك في غرفة العمليات المركزية التي أطلقها حزب مستقبل وطن، كافة الأمانات النوعية بمراكز المحافظة. حزب مستقبل وطن، برئاسة يسر جاسر أمين التنظيم بالمحافظة ، حيث يتم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على مستوى الحزب بالقاهرة .

وتتابع الغرفة على مدار الساعة طوال اليوم، كافة الفعاليات واللقاءات والأنشطة والمؤتمرات الجماهيرية، بالتنسيق مع من خلال غرف عمليات فرعية في كافة مراكز المحافظة ، كما تتولى التجهيزات اللوجيستية اللازمة لانجاح الاستحقاق الانتخابي.

