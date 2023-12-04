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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إزاي ترجع صورك المحذوفة على موبايلك.. بطرق سحرية وسهلة

إزاي ترجع صورك المحذوفة
إزاي ترجع صورك المحذوفة على موبايلك

قد يحدث أن تحذف صورة عن طريق الخطأ من هاتفك الأندرويد، سواء عن طريق حذفها من تطبيق الصور أو من خلال حذف مجلد أو بطاقة SD بالكامل.

فإذا حدث ذلك، فلا تقلق، فهناك عدة طرق لاستعادة الصور المحذوفة، ومنها:

الطريقة الأولى: استخدام تطبيق الصور

إذا حذفت الصورة مؤخرًا، فقد تتمكن من استعادتها من تطبيق الصور، افتح تطبيق الصور وانتقل إلى علامة التبويب "المكتبة". اضغط على زر القائمة (النقاط الثلاث) في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر "سلة المهملات"، سترى جميع الصور التي حذفتها مؤخرًا، اضغط على الصورة التي تريد استعادتها، ثم اضغط على "استعادة".

الطريقة الثانية: استخدام برنامج استعادة الملفات

إذا حذفت الصورة منذ فترة طويلة أو إذا قمت بمسح مجلد أو بطاقة SD بالكامل، فستحتاج إلى استخدام برنامج استعادة الملفات. هناك العديد من برامج استعادة الملفات المتاحة، مثل EaseUS MobiSaver for Android و Wondershare Dr.Fone و Stellar Data Recovery.

لاستخدام برنامج استعادة الملفات، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة، سيحتاج البرنامج إلى الوصول إلى جهازك، لذلك سيُطلب منك منح الأذنات اللازمة. بمجرد أن يحصل البرنامج على حق الوصول إلى جهازك، سيقوم بإجراء مسح بحثًا عن الملفات المحذوفة.

وبمجرد العثور على الصورة التي تريد استعادتها، حددها، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاستعادتها.

 

الطريقة الثالثة: استخدام خدمة السحابة

 

إذا كنت تستخدم خدمة تخزين سحابي مثل Google Drive أو Dropbox أو OneDrive، فقد تكون قادرًا على استعادة الصور من هناك. تحقق من خدمة التخزين السحابي التي تستخدمها لمعرفة ما إذا كانت توفر ميزة استعادة الملفات.

نصائح لمنع فقدان الصور

لمنع فقدان الصور، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية:

• قم بنسخ احتياطي لصورك بانتظام. يمكنك القيام بذلك عن طريق نقلها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو عن طريق استخدام خدمة تخزين سحابي.

• استخدم تطبيق قفل الصور لحماية صورك من الحذف العرضي.

• كن حذرًا عند حذف الصور. تأكد من أنك تريد حذفها قبل القيام بذلك.

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