رفع حالة التأهب.. السلطات الإندونيسية تعلن عن ضحايا ثوران بركان مارابي | فيديو

قال مسؤولو الانقاذ في اندونيسيا إنه تم العثور على أحد عشر متسلقا ميتا اليوم، الاثنين، بعد ثوران بركان مارابي في غرب سومطرة، حيث توقف البحث مؤقتا عن 12 مفقودا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت جودي هارياوان، المتحدثة باسم فريق البحث والإنقاذ، إنه تم العثور على ثلاثة ناجين يوم الاثنين إلى جانب جثث 11 متسلقا، من بين 75 متسلقا في المنطقة وقت ثوران البركان يوم الأحد.

وقذف البركان الذي يبلغ ارتفاعه 2891 مترا (9485 قدما) رمادا يصل ارتفاعه إلى 3 كيلومترات في السماء يوم الأحد.

ورفعت السلطات حالة التأهب إلى ثاني أعلى مستوى ومنعت السكان من الذهاب على بعد 3 كيلومترات من الحفرة.

وأظهرت لقطات الفيديو سحابة ضخمة من الرماد البركاني منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء السماء والسيارات والطرق المغطاة بالرماد.

وأشارت مسؤولة الانقاذ إلى أن ثوران صغير يوم الاثنين دفع إلى تعليق البحث.

وأضافت: "إنه أمر خطير للغاية إذا واصلنا البحث الآن".

وذكرت أنه تم إجلاء 49 متسلقا من المنطقة في وقت سابق من يوم الاثنين وكان العديد منهم يعالجون من الحروق.

ومارابي هو واحد من أكثر البراكين نشاطا في جزيرة سومطرة وكان ثورانها الأكثر فتكا في أبريل 1979، عندما توفي 60 شخصا.

تقع إندونيسيا على ما يسمى "بكرة مرم النار" في المحيط الهادئ ولديها 127 بركانا نشطا، وفقا لوكالة علم البراكين.