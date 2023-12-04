الرئيس السيسي يتفقد أروقة المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023|فيديو

تفقد الرئيس السيسى أروقة المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023.

كانت فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX23، الذى تنظمه القوات المسلحة ووزارات الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وهيئة التسليح، انطلقت صباح اليوم بالتعاون مع كبرى شركات تنظيم معارض التسليح في العالم خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر الجاري.

ويشارك في المعرض الذي يستضيفه مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة، أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو، كما يشهد رفع الستار للمرة الأولى عن عدد من الأسلحة الحديثة التي تم تصنيعها بأيد مصرية

إضافة إلى كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.

ويضم المعرض 22 جناحًا دوليًا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.

تنظيم الأحداث الدولية الكبرى

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الدولية الرائدة في تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، حيث يعد إيديكس هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر في أفريقيا، مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية، وقد تم دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى لأكثر من 100 دولة لزيارة المعرض الذي من المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية.