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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراكز الشباب بسيناء تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

اجتماع مديري الادارات
اجتماع مديري الادارات بالشباب والرياضة

عقد إيهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إجتماعا مع مدير إدارة شباب العريش ومديري مراكز الشباب والأندية لمناقشة عددا من الملفات المهمة ، والتي كان من أهمها الدعوة للمشاركة السياسية من خلال مراكز الشباب بأهمية المشاركة الفعالة والإيجابية في الإستحقاق الإنتخابي القادم ، ودور مراكز الشباب والأندية في حث الشباب على المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة ، و التي ستتم في ديسمبر الجارى على مدار ثلاثة أيام و حث الشباب على النزول إلى صناديق الإقتراع .

وأكد "حسن عبد الوهاب "، بالمشاركة الإيجابية في الإستحقاق الإنتخابي المقبل ، بالحضور الكبير خلال إنتخابات رئاسة الجمهورية القادمة من قبل أهالي المحافظة مطالبا بنشر هذه الثقافة داخل المراكز والأندية وبين أفراد المجتمع.

 

واجب وطني:

وأضاف أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة واجبا وطنيا و استحقاقا دستوريا أصيلا بالدرجة الأولى و تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار ، مؤكداً أن للمشاركة الإنتخابية أهمية كبرى فى تعزيز الديمقراطية ، و النهوض بالأوطان.

وأشار إلى أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات المقبلة ، نظرًا لأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية  المقبلة واجب وطني على كل مواطن مصري ، من أجل ممارسة حقِه الدستوري في اختيار رئيسه القادم في ظل المخاطر التي يتعرض لها الوطن من جميع الجبهات ، وسعيًا من أجل ضمان مستقبل أفضل لجميع المصريين .

و اختتم " عبدالوهاب "، كلمته أن مصر مهد الحضارة و ميزان العالم ، و بلد الأمن و الأمان و الإنتخابات القادم رسالة للجميع ليعلموا قيمة مصر حضاريًا و تاريخيًا فتحية لمصر بقوة شعبها و جيشها و شرطتها و قيادتها الحكيمة .

 

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