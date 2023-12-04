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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسابات ومَحاَفظ بدون مصاريف| البنوك تقدم خدمات مجانية للمواطنين حتى منتصف الشهر.. تفاصيل

البنوك
البنوك

خدمات مصرفية مجانية.. تحرص البنوك المصرية علي مدار العام بالاحتفال بفاعليات الشمول المالي في مصر، وتأتي في بداية شهر ديسمبر فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم وذلك بالتزامن مع احتفالية أشخاص ذوي الهمم وهي من فترة 1 إلي 15 ديسمبر الجاري.

وتقدم البنوك المصرية خدمات مجانية أثناء الاحتفال بفاعليات الشمول المالي، وهي ما تقدمه البنوك المصرية الآن في النصف الأول من شهر ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لأشخاص ذوي الهمم.

خدمات مصرفية مجانية

وتقدم البنوك المصرية، خلال فاعليات الشمول المالي، خدمات مصرفية مجانية للمواطنين، وذلك بالتزامن مع احتفالية الأشخاص ذوي الهمم، وذلك بتوجيهات من البنك المركزي المصري بزيادة حجم الشمول المالي للمواطنين.

وتقدم البنوك المصرية فتح حسابات بكافة أنواعها التوفير والجاري، مجانًا بدون حد أدنى أو مصاريف، وتصدر البنوك المصرية بطاقات ائتمانية مدفوعة مقدمًا للعملاء الجدد مجانا، والبطاقات المدينة للعملاء.

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