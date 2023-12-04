تنفيذ 50 أسبوعا دعويا ثقافيا في المساجد الكبرى بمدن سيناء

كثفت مديرية أوقاف شمال سيناء أنشطتها الدعوية بالإدارات الفرعية، ضمن مشاركتها فى مسابقة أفضل أداء دعوى للمديريات الإقليمية التابعة لوزارة الاوقاف ، تحت رعاية فضيلة الشيخ د. محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.
حيث نفذت مديرية أوقاف شمال سيناء 50 أسبوع دعوى ثقافي فى المساجد الكبرى بمدن المحافظة ، بجميع إدارات الأوقاف الفرعية ، غطت مراكز محافظة شمال سيناء.،في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة،
كن ايجابيا :
بدأت فعاليات اليوم الأول ، تحت عنوان: (كن إيجابياً...كن وطنياً) ، وقد دار حديث العلماء حول العناصر التالية:
والمقياس الحقيقي لقيمة المرء بمقدار ما يحمل من مبادئ وقيم سامية تستقيم بها الحياة.
من نماذج الإيجابيين.
و دعوة للإيجابية في أوقات الأزمات.
وتضم ندوة الأسبوع الثقافي اثنين من السادة العلماء أئمة المساجد المتميزين المشاركين فى النشاط ، تحت إشراف السادة قيادات الدعوة والمتابعة والتفتيش بالمديرية والإدارات الفرعية.