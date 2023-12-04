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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برشقة صاروخية.. كتائب القسام تقصف حشودا لجيش الاحتلال شرق مستوطنة ماجين

صدى البلد

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، إنها قصفت حشودا للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 3 من جنوده بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعا عسكريا في منطقة شتول.

وقد أفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية، بتجدد القصف الإسرائيلي على مواقع لحزب الله جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدتي الخيام وكفر كلا جنوب لبنان بقصف مـدفعي وقنابل ضوئية.

وأضافت وسائل الإعلام اللبنانية، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدة الخيام ومنطقة السهل في جنوب لبنان.

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