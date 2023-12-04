الاحتلال يتمادى أكثر.. فلسطين تأسف لمطالبة البعض بترشيد الق.تل في غزة وليس وقفه

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، أن عدم معاقبة إسرائيل على جرائمها جعلها تتمادى أكثر في عدوانها وقتلها الفلسطينيين.

وأضاف أشتية خلال كلمة اليوم الاثنين في مستهل جلسة للحكومة الفلسطينية، أن الاحتلال يسعى لتهجير الفلسطينيين إلى رفح، داعيًا العالم إلى رفض مخططها.

وأكد أن غزة أحبطت محاولات الاحتلال للتوطنين سابقًا وأحبطتها مجددًا هذه المرة، معربة عن أسفه لمطالبة بعض الدول إسرائيل بتقليل القتل بدلًا من وقف إطلاق النار.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن عذاب وصرخات الأطفال غير مسموعة لدى ماكينة الإجرام الإسرائيلي، مستنكرًا الاعتداءات الوحشية بحق الأسرى مطالبًا الصليب الأحمر بالتدخل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت أمس الأحد، ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة، إن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة ارتفع إلى 15523 شهيدًا و41316 جريحًا منذ بدء الحرب.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري الأحد، أن القوات الإسرائيلية توسع عملياتها البرية لتشمل كامل قطاع غزة.

وقال حجاري في مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي يستأنف ويوسع عمليته البرية ضد معاقل حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.