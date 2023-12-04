عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يتمادى أكثر.. فلسطين تأسف لمطالبة البعض بترشيد الق.تل في غزة وليس وقفه

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، أن عدم معاقبة إسرائيل على جرائمها جعلها تتمادى أكثر في عدوانها وقتلها الفلسطينيين.

وأضاف أشتية خلال كلمة اليوم الاثنين في مستهل جلسة للحكومة الفلسطينية، أن الاحتلال يسعى لتهجير الفلسطينيين إلى رفح، داعيًا العالم إلى رفض مخططها.

وأكد أن غزة أحبطت محاولات الاحتلال للتوطنين سابقًا وأحبطتها مجددًا هذه المرة، معربة عن أسفه لمطالبة بعض الدول إسرائيل بتقليل القتل بدلًا من وقف إطلاق النار.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن عذاب وصرخات الأطفال غير مسموعة لدى ماكينة الإجرام الإسرائيلي، مستنكرًا الاعتداءات الوحشية بحق الأسرى مطالبًا الصليب الأحمر بالتدخل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت أمس الأحد، ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة، إن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة ارتفع إلى 15523 شهيدًا و41316 جريحًا منذ بدء الحرب.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري الأحد، أن القوات الإسرائيلية توسع عملياتها البرية لتشمل كامل قطاع غزة.

وقال حجاري في مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي يستأنف ويوسع عمليته البرية ضد معاقل حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

رئيس الوزراء الفلسطيني إسرائيل الصحة الفلسطينية في غزة اشتية تهجير الفلسطينيين تقليل القتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

500 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الآن

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

ترشيحاتنا

أول رد من بكين بعد إعلان الفلبين وجود "غير قانوني" لقوارب صينية

مفاجأة.. مصير محمد عبد المنعم مع الأهلي خلال المباريات المقبلة

أردوغان يتعهد بمحاكمة نتنياهو بوصفه مجرم حرب

مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار

وزير إسرائيلي يدعو إلى إصدار شهادة وفاة للأسرى الفلسطينيين

لمدة 24 ساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسائقي السيارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر تثير الجدل| سعرها خرافي

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

طريقة عمل جلاش بالسجق| بأسهل الخطوات

شال وفستان قصير.. إطلالة إلهام شاهين تشعل إنستجرام

فيديو

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ