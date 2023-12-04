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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصرية للاتصالات تدعم تطوير كوادر جديدة في صناعة الكابلات البحرية

صدى البلد

استضافت المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، النسخة الأولى من المنتدى العالمي للكابلات البحرية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Egypt SubOptic Symposium 2023، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك بمقر الأكاديمية بالقرية الذكية. وشهد المنتدى إقبالاً كبيراً من طلاب وخريجي كليات النقل البحري وهندسة الاتصالات الذين أعربوا عن سعادتهم بحضور المنتدى والمعلومات الشيقة التي حصلوا عليها حول هذه الصناعة الثرية والواعدة بقيادة الشركة المصرية للاتصالات الرائدة في هذا المجال.

 

يستهدف المنتدى نقل الخبرات للشباب من الطلبة وحديثي التخرج لتأهيلهم للعمل في هذا المجال الحيوي سواء كان ذلك في المصرية للاتصالات أو أي من الشركات العملاقة العاملة في مجال الكابلات البحرية. حيث ضم المنتدى خبراء دوليين جاءوا من جميع أنحاء العالم لنقل خبراتهم العملية كل في تخصصه. وتضمنت فعاليات المنتدى برنامجاً مكثفاً من المحاضرات التي ألقاها خبراء صناعة الكابلات البحرية من الشركات والمنظمات المتخصصة العالمية حول تاريخ الصناعة، وتقنياتها، وآليات إنشاء الكابلات البحرية وعمليات إصلاحها، والقوانين العالمية المنظمة للصناعة ودور الشركة المصرية للاتصالات المحوري في هذه الصناعة الواعدة. حيث يستهدف المنتدى كذلك جذب النشء الجديد لهذه الصناعة المهمة التي تحتاج إلى عقول مطلعة ترغب في مزيد من المعرفة.

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