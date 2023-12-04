عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع التوسع بالهجوم البري .. عشرات الدبابات الإسرائيلية تتوغل جنوب غزة

الدبابات الإسرائيلية
الدبابات الإسرائيلية

توغلت عشرات الدبابات الإسرائيلية اليوم الاثنين في جنوب قطاع غزة قرب خان يونس، بحسب ما أفاد شهود عيان لوكالة "فرانس برس".

كما شوهدت ناقلات جنود مدرعة وجرافات، فيما يتوقع على نطاق واسع أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في المنطقة قريبًا.

وقال أمين أبو حولا (59 عاما) إن الآليات الإسرائيلية كانت "على مسافة كيلومترين داخل الأراضي الفلسطينية في قرية القرارة قرب خان يونس"

بينما قال معاذ محمد (34 عاما) إن الدبابات الإسرائيلية كانت في الجزء الجنوبي من طريق صلاح الدين الذي يمتد من شمال القطاع إلى جنوبه.

ومنذ مواصلة جيش الاحتلال عدوانه على غزة بعد الهدنة التي استمرت 7 أيام، أصبحت  قوات الكيان الصهيوني تقوم بتطهير عرقي لليوم التاسع والخمسين على التوالي بكل وحشية، حيث يقصف الاحتلال كل شيء في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الأحد، ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة، إن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة ارتفع إلى 15523 شهيدًا و41316 جريحًا منذ بدء الحرب.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري الأحد، أن القوات الإسرائيلية توسع عملياتها البرية لتشمل كامل قطاع غزة.

وقال حجاري في مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي يستأنف ويوسع عمليته البرية ضد معاقل حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

عشرات الدبابات الإسرائيلية خان يونس الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل جنود مدرعة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

ترشيحاتنا

إجازة انتخابات الرئاسة 2024.. متى تبدأ ومن يستفيد بها؟

نجم الأهلي السابق: الفريق يحتاج مهاجمًا قويًّا وكولر قد يستبعد عبدالقادر| تفاصيل

1.2 مليار دولار استثمارات.. 3 شركات تنفذ مشروعا ضخما بالمنطقة الاقتصادية للقناة

شاهد .. لحظة وصول جثمان أشرف عبد الغفور مسجد الشرطة بالشيخ زايد

اكتشاف مذهل.. العثور على مادة غامضة من العصر الحجري الحديث قبالة سواحل إيطاليا

مباريات اليوم بالدوريات .. والقنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر تثير الجدل| سعرها خرافي

توقف عضلة القلب.. سبب وفاة أشرف عبد الغفور في حادث أكتوبر

طريقة عمل جلاش بالسجق| بأسهل الخطوات

شال وفستان قصير.. إطلالة إلهام شاهين تشعل إنستجرام

فيديو

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ