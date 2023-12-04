مع التوسع بالهجوم البري .. عشرات الدبابات الإسرائيلية تتوغل جنوب غزة

توغلت عشرات الدبابات الإسرائيلية اليوم الاثنين في جنوب قطاع غزة قرب خان يونس، بحسب ما أفاد شهود عيان لوكالة "فرانس برس".

كما شوهدت ناقلات جنود مدرعة وجرافات، فيما يتوقع على نطاق واسع أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في المنطقة قريبًا.

وقال أمين أبو حولا (59 عاما) إن الآليات الإسرائيلية كانت "على مسافة كيلومترين داخل الأراضي الفلسطينية في قرية القرارة قرب خان يونس"

بينما قال معاذ محمد (34 عاما) إن الدبابات الإسرائيلية كانت في الجزء الجنوبي من طريق صلاح الدين الذي يمتد من شمال القطاع إلى جنوبه.

ومنذ مواصلة جيش الاحتلال عدوانه على غزة بعد الهدنة التي استمرت 7 أيام، أصبحت قوات الكيان الصهيوني تقوم بتطهير عرقي لليوم التاسع والخمسين على التوالي بكل وحشية، حيث يقصف الاحتلال كل شيء في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الأحد، ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة، إن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة ارتفع إلى 15523 شهيدًا و41316 جريحًا منذ بدء الحرب.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري الأحد، أن القوات الإسرائيلية توسع عملياتها البرية لتشمل كامل قطاع غزة.

وقال حجاري في مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي يستأنف ويوسع عمليته البرية ضد معاقل حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.