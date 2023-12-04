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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميونيخ تحت الثلوج| عاصفة شتوية تتسبب في فوضى الحركة والسفر بألمانيا.. شاهد

ثلوج تتساقط في ألمانيا
ثلوج تتساقط في ألمانيا

تسبب سقوط الثلوج بألمانيا، في حدوث اضطراب بحركة المرور في مدينة ميونيخ، حيث شوهدت السيارات وهي مغطاة بالجليد وتصطف على الطريق الدائري المركزي في المدينة خلال ساعة الذروة صباح اليوم الاثنين.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، شوهد آخرون وهم يصطفون في محطة ميونيخ للقطارات، حيث لا تزال السكك الحديدية "تتأثر بشدة".

وقالت شركة تشغيل القطارات “دويتشه بان” في تحديث هذا الصباح إنه من المتوقع تأخير وإلغاء القطارات في جنوب ألمانيا حتى منتصف الأسبوع.

وأوصت الشركة الركاب بتأجيل الرحلات من وإلى ميونيخ حتى الغد.

كما أدت هذه الحالة الجوية المضطربة إلى إلغاء أكثر من 700 رحلة جوية في مطار ميونيخ، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا.

وأصدر المطار تحذيرًا للركاب قائلًا لهم “إذا لم يكن لديكم تأكيد بأن رحلتك ستنطلق، فابق في منزلك”.

الثلوج السكك الحديدية محطة ميونيخ للقطارات ميونيخ اضطراب بحركة المرور

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