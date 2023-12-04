مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث بالقليوبية

لقى شابين مصرعهما واصيب ثالث فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر بالقليوبية وتم نقل الجثتان والمصاب الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مدير امن القليوبية اخطارا من مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغا من الاهالى بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر ووجود جثتان ومصاب.



وانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين ان الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين - شبين القناطر وأسفر الحادث عن مصرع كلا من " فيصل ب ع " 18 سنة و " مصطفى ع م " 19 سنه واصابة شاب ثالث وتم نقل الجثتان والمصاب الى المستشفى .



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت التصريح بدفن الجثتان والاستعلام عن حالة المصاب الثالث والتحفظ على الدراجة النارية والسيارة.