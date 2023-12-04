عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث بالقليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شابين مصرعهما واصيب ثالث فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر بالقليوبية وتم نقل الجثتان والمصاب الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة  التحقيق.


تلقى مدير امن القليوبية اخطارا من  مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغا من الاهالى بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر ووجود جثتان ومصاب.


وانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين ان الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين - شبين القناطر وأسفر الحادث عن مصرع كلا من " فيصل ب ع " 18 سنة و " مصطفى ع م " 19 سنه واصابة شاب ثالث وتم نقل الجثتان والمصاب الى المستشفى .


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت التصريح بدفن الجثتان والاستعلام عن حالة المصاب الثالث والتحفظ على الدراجة النارية والسيارة.

القليوبية شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر حادث تصادم طريق كفر شبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

موضوعات متعلقة

جامعة بنها: الكشف على 711 حالة فى القوافل الطبية بقريتى نقباس وكفر العرب

وكيل صحة القليوبية : تقرير دوري عن المصاعد والمولدات بالمستشفيات لدراسة حالتها

اليوم.. بدء التقدم لوظائف مراكز المدن والوحدات المحلية بالقليوبية .. تفاصيل

الإعدام شنقا للمتهم بإنهاء حياة زوجته فى مشاجرة بشبرا الخيمة

المشدد 7 سنوات لـ خفير بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

الإعدام شنقا لربة منزل وزوجها أنهيا حياة طفل مجهول الهوية في القليوبية

فتح باب التقدم لوظائف جديدة في محافظة القليوبية.. الشروط والتفاصيل

جامعة بنها تحصد 16 ميدالية فى البطولة البارالمبية للجامعات المصرية

ترشيحاتنا

مطالبات من حقوق الإنسان بوقف تصدير أجزاء مقاتلات F-35 من هولندا لإسرائيل

لن أشجع الزمالك.. رضا عبدالعال يرفض تولي موسيماني تدريب القلعة البيضاء

900 طن سكر.. الرقابة الإدارية توجه ضربة موجعة للسوق السوداء

رياح وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال بالصواريخ وحققنا إصابات مباشرة

الصحة الفلسطينية : وصول عدد الشهداء بالضفة الغربية إلى 464


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع| تعرف عليها

أحمد حلمى والسقا يساندون ريهام عبد الغفور في جنازة والدها.. صور

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

انهيار ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. شاهد

فيديو

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ