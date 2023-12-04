250 فردا من حملة الجوازات الأجنبية دخلوا معبر رفح قادمين من غزة

وصل إلى معبر رفح شمال سيناء، من الجانب المصري ، ظهر اليوم الإثنين، 250 من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة ومن المصريين من أصل فلسطيني، كما وصل 16 جريحا من غزه يرافقهم 16 من أقاربهم لتلقي العلاج في المستشفيات والمعاهد الطبية المصرية.



وقال الدكتو خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ، إنه وصلت إلى الأراضي المصرية عن طريق معبر رفح 250 أجنبيا من حملة الجنسيات الأجنبية والمزدوجه ومن المصريين.

وأضاف زايد ، أنه وصل 16 جريحا فلسطينيا من المصابين يرافقهم 16 من أقاربهم ، لنقلهم إلى المستشفيات المصريه في شمال سيناء .





وأضاف: في إنتظار تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني لاستلام 50 شاحنه مساعدات إنسانيه والطبية وغذائية من معبر رفح ، و هناك مئات الشاحنات التى تتكدس في امام معبر رفح وفي معبر العوجا التجاري .

