عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

250 فردا من حملة الجوازات الأجنبية دخلوا معبر رفح قادمين من غزة

مساعدات إغاثة وانسانية
مساعدات إغاثة وانسانية لقطاع غزة

وصل إلى معبر رفح   شمال سيناء،  من الجانب المصري ،  ظهر اليوم الإثنين،  250 من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة ومن المصريين من أصل فلسطيني، كما وصل 16 جريحا من غزه يرافقهم 16 من أقاربهم  لتلقي العلاج في المستشفيات والمعاهد الطبية المصرية.


وقال الدكتو  خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ، إنه وصلت إلى الأراضي المصرية عن  طريق معبر رفح 250 أجنبيا من حملة الجنسيات الأجنبية والمزدوجه ومن المصريين. 

 وأضاف  زايد ، أنه وصل  16 جريحا فلسطينيا من المصابين يرافقهم 16 من أقاربهم ،  لنقلهم إلى المستشفيات المصريه في شمال سيناء . 


وأضاف:  في إنتظار تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني لاستلام 50 شاحنه مساعدات إنسانيه والطبية وغذائية من معبر رفح  ،  و هناك مئات الشاحنات التى تتكدس في امام معبر رفح وفي معبر العوجا التجاري .
 

txt

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة لاكتشاف المواهب في شمال سيناء

رفح الجنسيات الأجنبية معبر الجرحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.. تدفقات استثمارية كبرى تدخل مصر

كتائب القسام تدك جيش الاحتلال وعسقلان وموقع صوفا العسكري في مرمي النيران

الإنتاج الحربي وهيئة الصناعات العسكرية السعودية يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية

إيديكس 2023.. مصر تستعرض أحدث ما توصلت إليه في الصناعات الدفاعية والعسكرية|صور

زوجته لم تعلم بوفاته .. تفاصيل حادث الراحل أشرف عبد الغفور

حقيقة اعتذار الزمالك والأهلي عن المشاركة في كأس الرابطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كاسات البسبوسة بالقشطة|بمذاق لايقاوم

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بعباية ياسمين صبري تثير الجدل| شاهد

جمال شعبان: 7 أطعمة مفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع| تعرف عليها

فيديو

لم يكملوا أغنيتهم.. جنود الاحتلال يحتفلون بـ"شردناهم" ففوجئوا بصدمة مدوية| شاهد

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ