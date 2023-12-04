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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

9 أمريكيين محتجزين.. البيت الأبيض يتهم حماس بالمسئولية عن عدم تجديد الهدنة

جون كيربي
جون كيربي

ألقى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اللوم على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بشأن عدم تجديد الهدنة مع إسرائيل، وذلك لرفضها الإفراج عن المحتجزين.

وقال كيربي في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن واشنطن تعمل حرفيًا على مدار الساعة لمعرفة ما إذا كان بإمكانها إعادة هذا إلى المسار الصحيح.

وأضاف أن هناك ثمانية أو تسعة أمريكيين ما زالوا محتجزين كرهائن لدى حماس في غزة، بما في ذلك امرأة لا يُعرف حالتها ومكان وجودها.

وتابع قوله: "ليس لدينا رؤية مثالية، لذا نريد إعادة تطبيق (وقف إطلاق النار) حتى يتمكن المزيد من الرهائن من الخروج مرة أخرى".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، أنه أجرى اتصالا مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل الثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وقال بلينكن عبر حسابة على منصة إكس: "تحدثت مع رئيس الوزراء القطري حول الجهود المستمرة لتسهيل العودة الآمنة لجميع الرهائن وزيادة مستوى المساعدات للمدنيين في غزة".

من جانبها أفادت وكالة الأنباء القطرية "كونا"، بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار.

وأكد رئيس الوزراء القطري مجددا التزام قطر، إلى جانب شركائها في الوساطة، بالجهود المستمرة الرامية إلى إعادة الهدوء إلى المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال الاتصال، عن قلقه من أن استمرار القصف في قطاع غزة بعد تلك الهدنة الإنسانية، يعقد مساعي الوساطة ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

ونقل آل ثاني إدانة دولة قطر الثابتة لجميع أشكال استهداف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال، بما في ذلك سياسة العقاب الجماعي، غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف.

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