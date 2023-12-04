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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجمل: حب الوطن أمر من صميم الدين الإسلامي

الشيخ خالد الجمل
الشيخ خالد الجمل

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف،  إن حب الوطن أمر من صميم الدين الإسلامي الحنيف، منبها على أن أهل الشر عملوا لسنوات على تأليب الشباب على أوطانهم بحجة صعوبات الحياة الموجودة في كل مكان وزمان على أنها في وطنهم فقط.

 

وأضاف “الجمل”، خلال كلمته في الندوة الحوارية التي نظمها التحالف الوطني  بمحافظة الفيوم، أن أهل الشر أشاعوا بيننا أن قول كلمة الوطن والوطنية هي مجرد شعارات لا تقال إلا من قبيل النفاق أو التطبيل كما يزعمون كذبا وزورا.


وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن حب الوطن لا يشترط معه أن يعطيك وطنك ما تتمناه مستدلا بما حدث لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ضرر وإيذاء طوال 13 سنة في مكة المكرمة، حتى بعد هجرته الشريفة بعد أن استقر في المدينة واستقرت حياته والصحابة هناك، بل وصار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رئيسا لها وقائدا لجيوشها، إلا أن حب وطنه مكة مازال في قلبه وقلب الصحابة أكبر، بالرغم مما لاقاه فيها. مستشهدًا بحديث النبي "اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد".

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وذكر الشيخ خالد الجمل سند الحديث كاملا، فعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “لَمَّا قَدِمَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وُعِكَ أبو بَكْرٍ وبِلَالٌ، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عليهمَا، فَقُلتُ: يا أبَتِ كيفَ تَجِدُكَ؟ ويَا بلَالُ كيفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ: وكانَ أبو بَكْرٍ إذَا أخَذَتْهُ الحُمَّى يقولُ: كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ في أهْلِهِ... والمَوْتُ أدْنَى مِن شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكانَ بلَالٌ إذَا أُقْلِعَ عنْه يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فيَقولُ: أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هلْ أبِيتَنَّ لَيْلَةً... بوَادٍ وحَوْلِي إذْخِرٌ وجَلِيلُ وَهلْ أرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ... وهلْ تَبْدُوَنْ لي شَامَةٌ وطَفِيلُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أوْ أشَدَّ، وصَحِّحْهَا، وبَارِكْ لَنَا في صَاعِهَا ومُدِّهَا، وانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بالجُحْفَةِ”.

 

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وأشاد الشيخ خالد الجمل في كلمته، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤكداً أنها جهود غير مسبوقة بالوزارة لتطوير الدعاة والشيوخ، عن طريق محاضرات علمية تعطي للشيوخ لأول مرة للخروج من القالب التقليدي للدعاة والمشايخ.
 

الشيخ خالد الجمل حب الوطن وزير الاوقاف

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