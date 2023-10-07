خالد الجمل عن توقعات العالم الهولندي: من يتنبأ دون قاعدة علمية غير عاقل

رد الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامي خلال لقائه على موقع صدى البلد، إن العالم الهولندي قال إن في المغرب وتونس هيحصل زلزال لكن كذب المنجمون ولو صدفوا ، لايوجد شخص يعرف الغيب، قال صلى الله عليه وسلم لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء)

وأضاف الجمل: النبي لم يكن يعلم الغيب، من يتنبأ دون قاعدة علمية اخبرنا الاسلام عنه أنه غير عاقل ولا يوجد من يتنبأ الغيب.

كانت قد عرضت قناة العربية تقرير فيديو يوضح أن العالم الهولندي، يقول إن هناك زلزالاً في 3 دول إحداها عربية.

وجاء في التقرير، أنه بعد التنبؤ بزلزال تركيا والمغرب؛ فإن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، يتنبأ بزلزال آخر أشد خطورة، ويُحذّر من حدوث زلازل قوية قد تؤدي إلى ظاهرة تسونامي.

